Srbija centar: Najava ODIHR-a da šalje punu posmatračku misiju na izbore u Srbiji – šamar vlastima

Beta pre 44 minuta

Stranka Srbija centar - Srce saopštila je večeras da je preporuka ODIHR da za predstojeće izbore u Srbiji bude upućena puna posmatračka misija predstavlja još jedan međunarodni šamar vlasti koja godinama tvrdi da su izborni uslovi u Srbiji nikada bolji.

"Da je to zaista tako, Srbiji ne bi bilo potrebno nekoliko stotina međunarodnih posmatrača da prate izborni proces. Naime, ODIHR preporučuje upućivanje pune posmatračke misije kada proceni da postoje ozbiljne okolnosti koje zahtevaju pojačan međunarodni nadzor. Upravo je to slučaj sa Srbijom, nakon godina ignorisanja preporuka ODIHR, odbijanja suštinskih izbornih reformi i zloupotrebe državnih institucija u partijske svrhe", navela je Srbija centar.

Napomenula je da građani Srbije zaslužuju izbore na kojima će pobednika određivati birači, a ne kontrola medija, pritisci na zaposlene u javnom sektoru, funkcionerska kampanja i zloupotreba javnih resursa.

"Ako je vlast uverena da su izbori pošteni, nema razloga da zazire od međunarodnog nadzora - međutim, činjenica da je ODIHR procenio da je Srbiji potrebna puna posmatračka misija govori više od svih saopštenja Vlade i SNS zajedno", istakla je Srbija centar.

Pozvala je vlast da, umesto relativizacije nalaza ODIHR, konačno sprovede preporuke, koje, kako je navela, godinama ostaju mrtvo slovo na papiru.

"Dok se to ne dogodi, svaka preporuka za upućivanje pune posmatračke misije biće potvrda da institucije nisu uspele da obezbede poverenje građana u izborni proces. Vladavina prava ne meri se brojem usvojenih zakona, već poverenjem građana da će njihova izborna volja biti slobodno izražena i zaštićena", konstatovala je stranka Srbija centar - Srce.

(Beta, 31.07.2026)