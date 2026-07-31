ZLF će podržati listu koju studentski pokret bude kandidovao na parlamentarnim izborima

Beta pre 1 sat

 Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas da će na predstojećim parlamentarnim izborima podržati listu koju bude kandidovao studenstki pokret. 

U saopštenju ZLF se ocenjuje da je široko okupljanje oko studentskog pokreta "trenutno najbolji način da dođe do smene vlasti i otvaranja puta za obnovu demokratije, vladavine prava i evropsku budućnost Srbije". 

"Podrška dolazi u uverenju i sa očekivanjem da će studentski pokret ostati dosledan vrednostima na temelju kojih je stekao poverenje građana: slobodi, vladavini prava, ravnopravnosti i zaštiti ljudskog dostojanstva, slobodi medija i slobodnom izražavanju stavova i mišljenja, akademskom integritetu, vrednovanju znanja i stručnosti, solidarnosti, odgovornosti vlasti prema građanima, kao i suprotstavljanju političkim privilegijama i zloupotrebi institucija", saopšteno je.

Dodaje se da ZLF očekuje da će se izborna platforma liste koju bude kandidovao studentski pokret "zalagati za nastavak evropskih integracija Srbije, nedvosmislen raskid sa SNS-SPS režimom, njegovim strukturama i praksama, kao i da se nakon promene vlasti sprovedu zakonski postupci utvrđivanja individualne odgovornosti za kršenje ljudskih prava i urušavanje demokratije".

"Od liste studentskog pokreta očekujemo odnos zasnovan na međusobnom poštovanju, nenapadanju i koordinaciji sa drugim akterima koji dele cilj smene naprednjačkog režima", saopštio je Zeleno-levi front. 

Naveli su i da će o drugim nivoima izbora odlučivati "blagovremeno".

"Ne odustajemo od programa i političkog identiteta ZLF i nastavljamo borbu za demokratsku, socijalno pravednu, ekološki održivu i evropsku Srbiju, u kojoj se štite čist vazduh, voda i zemlja, ljudska prava, radnička prava, rodna ravnopravnost i javna dobra, u kojoj su javne usluge dostupne, a društvo je zasnovano na solidarnosti. Nastavljaćemo da dajemo pun doprinos zajedničkoj borbi i sarađivaćemo sa svim akterima koji dele ove ciljeve", saopštio je ZLF.

(Beta, 31.07.2026)

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