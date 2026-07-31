Macut: Energetski sistem Srbije stabilan, građani racionalno da koriste struju

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Macut: Energetski sistem Srbije stabilan, građani racionalno da koriste struju

Narednih 20 dana posebno važni

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da je situacija u energetskom sistemu zemlje pod kontrolom i da ima dovoljno električne energije, te je apelovao na građane da koriste struju racionalno. Istakao je da Elektroprivreda Srbije, Elektromreža Srbije i resorno ministarstvo svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje, prenosi Beta. „Moramo biti odgovorni i realni, jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Macut: Energetski sistem Srbije stabilan, građani racionalno da koriste struju

Macut: Energetski sistem Srbije stabilan, građani racionalno da koriste struju

Nova pre 58 minuta
Zašto pametni građani u Srbiji gase klimu na pola sata? Evo kako građani mogu da pomognu u štednji struje i plitkog Dunava

Zašto pametni građani u Srbiji gase klimu na pola sata? Evo kako građani mogu da pomognu u štednji struje i plitkog Dunava

Blic pre 23 minuta
Macut: Građani da racionalno troše struju, narednih 20 dana ključno za energetski sistem

Macut: Građani da racionalno troše struju, narednih 20 dana ključno za energetski sistem

Dnevnik pre 17 minuta
Proglašeno vanredno stanje u delu Vojvodine zbog niskog vodostaja Dunava

Proglašeno vanredno stanje u delu Vojvodine zbog niskog vodostaja Dunava

Politika pre 33 minuta
Toplotni talas i niski vodostaji pritiskaju energetiku: Macut pozvao na štednju struje

Toplotni talas i niski vodostaji pritiskaju energetiku: Macut pozvao na štednju struje

Morava info pre 1 sat
Macut: Električne energije ima dovoljno, ali apelujem na građane da izbegnu nepotrebnu potrošnju struje

Macut: Električne energije ima dovoljno, ali apelujem na građane da izbegnu nepotrebnu potrošnju struje

Newsmax Balkans pre 2 sata
Macut: Struje ima dovoljno, ali građani da je koriste racionalno zbog toplotnog talasa

Macut: Struje ima dovoljno, ali građani da je koriste racionalno zbog toplotnog talasa

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Premijer SrbijeElektroprivreda SrbijeenergetikasrbijaštednjaĐuro Macut

Ekonomija, najnovije vesti »

Čekajući odluku o licenci za NIS dok vlada neizvesnost snabdevanja: "Ako ne bude produžetka biće nezgodna situacija" (VIDEO)…

Čekajući odluku o licenci za NIS dok vlada neizvesnost snabdevanja: "Ako ne bude produžetka biće nezgodna situacija" (VIDEO)

Insajder pre 2 minuta
Bakar ide u Kinu, cena zavisi od toga koga pitaš

Bakar ide u Kinu, cena zavisi od toga koga pitaš

Danas pre 3 minuta
Croatia Airlines preuzela jedanaesti Airbus A220: U Zagreb stigao „Slavonski Brod“

Croatia Airlines preuzela jedanaesti Airbus A220: U Zagreb stigao „Slavonski Brod“

Aero.rs pre 3 minuta
U srpnju nastavak usporavanja inflacije .

U srpnju nastavak usporavanja inflacije .

SEEbiz pre 2 minuta
Dok se Beograd topi na plus 35, ovde vam klima ne treba: Ovo će biti najhladnije mesto u Srbiji za vikend

Dok se Beograd topi na plus 35, ovde vam klima ne treba: Ovo će biti najhladnije mesto u Srbiji za vikend

Kurir pre 3 minuta