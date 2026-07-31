Macut: Energetski sistem Srbije stabilan, građani racionalno da koriste struju

Narednih 20 dana posebno važni

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da je situacija u energetskom sistemu zemlje pod kontrolom i da ima dovoljno električne energije, te je apelovao na građane da koriste struju racionalno. Istakao je da Elektroprivreda Srbije, Elektromreža Srbije i resorno ministarstvo svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje, prenosi Beta. „Moramo biti odgovorni i realni, jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski