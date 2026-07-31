Automobil vam je oštećen na parkingu! Evo ko plaća štetu: jedan detalj može da odluči da li ćete dobiti novac

Važno je odmah fotografisati oštećenje, prikupiti dokaze, podatke svedoka i obezbediti video snimke ako postoje U slučaju nepoznatog počinioca, naplata štete je otežana i zavisi od raspoloživih dokaza ili postojanja kasko osiguranja Oštećenje vozila na parkingu vlasnicima može da donese troškove, ali i brojne nedoumice ko snosi odgovornost za nastalu situaciju. U zavisnosti od okolnosti, vozači imaju pravo da zatraže naknadu štete, ali je neophodno prikupiti