Dramatična situacija na Dunavu! Negativni rekordi se ruše iz sata u sat, vlada strah za ključnu tačku, a prognoze su nikad crnje

Kanal Dunav-Tisa-Dunav je na ivici presušivanja, a mogućnosti za dotok sveže vode su veoma ograničene zbog isparavanja i nelegalnog zahvatanja.

Deo rečnih puteva u Srbiji, posebno kod Bezdana, je već 110 dana ispod niskog plovidbenog nivoa, ali plovidba nije potpuno obustavljena. Nivo Dunava na ulaznom profilu u Srbiju spušten je na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je danas direktor "Voda Vojvodine" Igor Kolaković. - Trenutno imamo novi negativni rekord. Iz sata u sat se bukvalno taj novi negativni rekord povećava i sad je trenutno na ulaznom profilu u Republiku Srbiju Dunav