(Foto, video) Haos kakav Evropa ne pamti! Tela isplivavaju na obalu, Španija digla vojsku, Brisel u panici zbog migranata: "Proglasite vanredno stanje"

Blic pre 55 minuta
(Foto, video) Haos kakav Evropa ne pamti! Tela isplivavaju na obalu, Španija digla vojsku, Brisel u panici zbog migranata…
Španska vlada je mobilisala vojsku kako bi pomogla preopterećenoj Civilnoj gardi zbog velikog migracionog pritiska Granični prelaz Beni Enzar između Španije i Maroka ostaje zatvoren, a u Melilji je registrovan ulazak oko 300-400 ilegalnih migranata Najmanje 18 ljudi je poginulo pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i španske eksklave Seute, preneo je španski "Pais", pozivajući se na izvore iz policije. Zbog situacije španska vlada je mobilisala vojne
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