(Mapa) Preti veliko spajanje ratova! Novi front otvoren tamo gde niko nije očekivao, sve ključa: "Nadvija se neprijatan zadah"…

Za Rusiju je Kaspijsko more važan koridor ka centralnoj Aziji i ključna ruta u okviru sve intenzivnijeg strateškog partnerstva sa Iranom Ta ruta je manje podložna sankcijama jer je reč o zatvorenom moru pod kontrolom Irana, Rusije i susednih država, van domašaja zapadnih ratnih mornarica Smrtonosni ukrajinski napad dronom na iranski brod razbesneo je Teheran, dok su se dva konflikta koja dominiraju zapadnom diplomatijom neočekivano prepliću. I ukrajinski rat i širi