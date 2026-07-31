(Mapa) Preti veliko spajanje ratova! Novi front otvoren tamo gde niko nije očekivao, sve ključa: "Nadvija se neprijatan zadah"

Blic pre 13 minuta
(Mapa) Preti veliko spajanje ratova! Novi front otvoren tamo gde niko nije očekivao, sve ključa: "Nadvija se neprijatan zadah"…
Za Rusiju je Kaspijsko more važan koridor ka centralnoj Aziji i ključna ruta u okviru sve intenzivnijeg strateškog partnerstva sa Iranom Ta ruta je manje podložna sankcijama jer je reč o zatvorenom moru pod kontrolom Irana, Rusije i susednih država, van domašaja zapadnih ratnih mornarica Smrtonosni ukrajinski napad dronom na iranski brod razbesneo je Teheran, dok su se dva konflikta koja dominiraju zapadnom diplomatijom neočekivano prepliću. I ukrajinski rat i širi
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