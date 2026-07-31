Posle propalog braka sa 15 godina starijim procvetala: Sofija se sad skinula u bikini - od njene linije i luksuza oko nje zastaje dah

Blic pre 13 minuta
Posle propalog braka sa 15 godina starijim procvetala: Sofija se sad skinula u bikini - od njene linije i luksuza oko nje…

Ponovo je u centru pažnje zbog slika na kojima ističe svoju figuru.

U intervjuu je ispričala kako se upoznala sa Igorom i naglasila da razlika u godinama nije bila problem u njihovoj vezi. Mlada pevačica Sofija Dacić skrenula je pažnju javnosti na sebe kada je stupila u brak sa 15 godina starijim Igorom Kojićem, ali je ta ljubavna priča potrajala svega pet meseci. Nakon brzog razvoda, odlučila je da se posveti muzici i svoju šansu potraži kroz takmičenje "Zvezde Granda". Naime, sada je zbog nove slike na društvenim mrežama ponovo
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