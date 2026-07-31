"Stići će nas sudbina Španije.: Ponovo. Ali još gore!" Tramp situaciju sa migrantima uporedio sa SAD: "Tako je bilo za vreme pospanog"

Donald Tramp je uporedio migrantsku krizu u Španiji sa situacijom u SAD tokom administracije Džoa Bajdena U poslednja 24 sata, najmanje 60.000 migranata prešlo je iz Maroka u špansku enklavu Seutu, među kojima ima i mnogo dece Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se povodom migrantske krize u Španiji, upoređujući situaciju sa migrantskim pitanjem u SAD tokom administracije Džoa Bajdena. - Ono što se dešava sa Španijom, sa desetinama hiljada