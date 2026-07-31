Zašto pametni građani u Srbiji gase klimu na pola sata? Evo kako građani mogu da pomognu u štednji struje i plitkog Dunava

Blic pre 3 sata
Zašto pametni građani u Srbiji gase klimu na pola sata? Evo kako građani mogu da pomognu u štednji struje i plitkog Dunava
Zbog toplotnog talasa i niskih vodostaja, građani Srbije pozvani su da racionalno troše struju narednih dvadesetak dana Poseban pritisak na mrežu izazivaju pojačano korišćenje klima uređaja, ventilatora i rashladnih aparata Zbog dugotrajnog toplotnog talasa, izuzetno niskih vodostaja i povećane potrošnje električne energije, građanima Srbije upućen je apel da narednih dvadesetak dana struju koriste racionalno. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut poručio je da je
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