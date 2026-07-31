Branko Milanović: Kina je promenila svet, globalizacija je završena

"Kina je promenila svet, Evropa luta, a neoliberalni poredak kojem smo verovali više ne postoji", kaže Branko Milanović, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za nejednakost i profesor istraživač u Stoun centru za društveno-ekonomsku nejednakost na Gradskom univerzitetu u Njujorku.

U razgovoru za Bloombergov podkast Odd Lots, Milanović priča o kraju neoliberalne globalizacije, usponu Kine, promeni svetskog ekonomskog poretka, rastu nejednakosti, novoj kapitalističkoj eliti, kao i o izazovima koji očekuju SAD, Evropu i ostatak sveta u eri ekonomskog nacionalizma. Globalizacija nije nestala preko noći, ali svet u kojem su slobodna trgovina, otvorena tržišta i međunarodna integracija predstavljali neupitni ideal, sada polako odlazi u istoriju.