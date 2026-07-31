Penzioner iz Preševa uhapšen zbog davanja mita policijskom službeniku

Bujanovac, 31. jul 2026. Sedamdesetogodišnji M. Ć. iz okoline Preševa uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da podmiti službenika Policijske stanice Preševo kako bi ubrzao izdavanje potvrde o prijavi prebivališta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema navodima MUP-a, M. Ć. se sumnjiči za krivično delo davanje mita. Sumnja se da je službenom licu Upravnih poslova Policijske stanice Preševo, koje radi na izdavanju potvrda o prijavi prebivališta, uz