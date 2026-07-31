Blizu 60.000 ljudi prešlo iz Maroka na špansku teritoriju: Madrid

Danas pre 31 minuta  |  BBC News na srpskom
Blizu 60.000 ljudi prešlo iz Maroka na špansku teritoriju: Madrid

Blizu 60.000 ljudi prešlo je za 24 sata iz Maroka do Seute, španske severnoafričke enklave, procena je vlasti u Madridu, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo domaćeg stanovništva, a vladu Pedra Sančeza primoralo da pošalje vojsku.

Najmanje 34 ljudi se udavilo pokušavajući da stignu do Seute, a zvaničnici tvrde da se 25.000 ljudi dobrovoljno vratilo u Maroko. Premijer Pedro Sančez opisao je situaciju kao „napad“ i rekao da će svi ilegalni migranti biti vraćeni u Maroko „što je pre moguće“. Nekoliko evropskih lidera izrazilo je zabrinutost, a neki su obećali pooštravanje kontrole granica. Nadležni procenjuju i da je među ljudima koji su prešli granici bilo oko 7.000 maloletnika. Vrhovni
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