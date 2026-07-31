Franko Barezi: Čovek koji je gradio Milan i čuvao leđa Van Bastenu i Gulitu

Franko Barezi, legendarni italijanski fudbaler, preminuo je u 66. godini, saopštio je Milan, klub u kojem je proveo celu karijeru.

Barezi je bio član slavne generacije Milana koja je tokom druge polovine 1980-ih i prve polovine 1990-ih prošlog veka dominirala italijanskim i evropskim klupskim fudbalom. „Milan tuguje zbog odlaska Franka Barezija. Njegov primer i integritet ostaće zauvek upisani u DNK kluba, baš kao i njegov legendarni dres sa brojem šest“, piše u objavi kluba na društvenoj mreži Iksu. Italijanski klub nije otkrio uzrok Barezijeve smrti. On je u avgustu 2025. godine bio