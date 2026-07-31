FT: Albanci protiv rasprodaje obale Kušneru, u Srbiji još manje suptilna trgovina po principu „usluge za nekretnine“
Danas pre 16 minuta | Beta
Projekat izgradnje luksuznog kompleksa, koji zet predsednika SAD Džared Kušner želi da realizuje na najvećem albanskom ostrvu, pojačava uverenje među Albancima da država tretira zemlju kao inventar za strane investicije, a očigledna trgovina po principu „usluge za nekretnine“ još je manje suptilna u Srbiji, piše Fajnenšel tajms.
Albanci već dva meseca izlaze na ulice kako bi se suprotstavili planiranoj gradnji luksuznog odmarališta Kušnera i njegove supruge Ivanke Tramp na ostrvu Sazan, koja ugrožava stanište divljih flamingosa, simbola najvećih protesta u Albaniji od pada komunizma, navodi novinarka Una Hajdari u autorskom tekstu za britanski dnevnik. Demonstranti su podigli, a zatim oborili bistu premijera Albanije Edija Rame sa natpisom „Poslednji diktator“, jasno stavljajući do znanja