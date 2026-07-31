Određen datum do kojeg će FIFA odlučiti o proširenju Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije

Proširenje Svetskog prvenstva na 64 reprezentacije i dalje je bilo na dnevnom redu Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) ove nedelje, uprkos žestokim kritikama zbog njenih planova da privatnim investitorima proda udeo u svojim komercijalnim poslovima.

Odluka o promeni formata Svetskog prvenstva, da se proširi sa 48 na 64 reprezentacije, biće doneta do 14. avgusta, preneli su britanski mediji. Kako je preneo Skaj, FIFA je pokrenula konsultativni proces o još jednom proširenju Svetskog prvenstva i očekuje da donese odluku do 14. avgusta. FIFA želi da angažuje nezavisnu agenciju koja bi procenila izvodljivost proširenja Svetskog prvenstva sa 48 na 64 reprezentacije na vreme za naredni turnir 2030. godine.