Popović skrivio tri penala u dva meča, Braga sigurno overila prolaz dalje

Danas pre 4 sati  |  V. R.
Popović skrivio tri penala u dva meča, Braga sigurno overila prolaz dalje

Fudbaleri Brage bili su kao domaćini bolji od Železničara iz Pančeva u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu kongerencije rezultatom 4:0.

Ostvarili su pobedu i u prvom meču igranom u Srbiji, pa je ukupni skor 5:0. Izabranici Radomira Kokovića su u premijernom evropskom nastupu u Pančevu bili ravnopravan rival, ali je golom Orte iz penala Braga odnela minimalnu pobedu (1:0). U revanšu je portugalski tim važio za izrazitog favorita i ipak je viđena razlika u kvalitetu dva tima. Nije bilo uzbuđenja sve do 26. minuta. Tada se ponovila situacija iz prvog meča, golman srpskog predstavnika, Zoran Popović
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