Macut: Građani da racionalno troše struju, narednih 20 dana ključno za energetski sistem

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut poručio je danas da je situacija u energetskom sistemu zemlje pod kontrolom i da struje ima dovoljno, ali je upozorio da će narednih dvadesetak dana biti posebno važno zbog dugotrajnog toplotnog talasa, izuzetno niskih vodostaja i povećane potrošnje.

Prema njegovim rečima, „Elektroprivreda Srbije“, „Elektromreža Srbije“ i resorno ministarstvo svakodnevno prate stanje i preduzimaju mere kako bi bilo obezbeđeno stabilno snabdevanje. Macut je naglasio da nepovoljne vremenske prilike predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju već i za ceo region. Hidroelektrane, kako je naveo, rade u otežanim uslovima zbog smanjenih dotoka vode, dok je proizvodnja struje pod dodatnim pritiskom usled povećane potrošnje.