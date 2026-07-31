Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u prvoj polovini 2026. bila 39,6 mlrd EUR

Ekapija pre 1 sat
Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u prvoj polovini 2026. bila 39,6 mlrd EUR

Ilustracija (Foto: Shutterstock.com/GagoDesign) Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u prvoj polovini ove godine bila je 39,6 mlrd EUR, što je 5% više nego u isto vreme 2025. godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Od početka godine do kraja juna iz Srbije je izvezeno robe u vrednosti od 17,9 mlrd EUR, odnosno 8,3% više nego u istom periodu prethodne godine, dok je istovremeno uvoz robe imao vrednost od 21,6 mlrd EUR, što je bilo 3,7% više u odnosu na isti period 2025. godine. Deficit je iznosio 3,7 mlrd EUR, što je bilo 14,1% manji u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 82,9% i bila je veća od pokrivenosti u istom periodu
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