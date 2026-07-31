U Srbiji u junu ove godine 1,7% više turista nego juna 2025.

Ekapija pre 1 sat
U Srbiji u junu ove godine 1,7% više turista nego juna 2025.

Ilustracija (Foto: dvoevnore/shutterstock.com) U Srbiji je u junu ove godine registrovano 400.022 turista, što je 1,7% više nego juna 2025, a registrovano je oko 1,1 milion noćenja, odnosno dva odsto više nego u junu 2025. godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Broj stranih gostiju (218.434) bio je 0,4 odsto veći nego u junu 2025, dok je domaćih turista bilo 181.588, odnosno 3,4 odsto više nego u isto vreme prošle godine. Domaći turisti su u junu ostvarili ukupno 601.068 noćenja ili 0,9 odsto više nego u isto vreme 2025, a broj noćenja stranih turista (540.641) bio je veći za 3,3 odsto nego u junu 2025. Najposećenije banje u junu bile su Vrnjačka Banja, Sokobanja, Banja Vrdnik, Banja Koviljača i Bukovička Banja, a od
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