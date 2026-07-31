Kako su se šumski požari razvijali u Evropi i zašto prava opasnost predstoji tek početkom avgusta?

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Priredila Tara Tomović
Kako su se šumski požari razvijali u Evropi i zašto prava opasnost predstoji tek početkom avgusta?

Agencija Evropske unije izdala je dramatično upozorenje: rastući rizik od požara mogao bi dovesti do situacije u kojoj će početkom avgusta "cela Evropa biti u plamenu".

Novi toplotni talasi i požari očekuju se u Grčkoj, Italiji i Centralnoj Evropi, dok situacija ostaje kritična u Francuskoj i Španiji. Situacija sa šumskim požarima širom Mediterana i dalje je kritična, a najteže posledice beleže se u Grčkoj, gde su u borbi sa vatrenom stihijom na Kritu i Peloponezu život izgubila tri vatrogasca, dok je sa kritskih plaža hitno evakuisano više od 2.000 ljudi. U Španiji su požari u okolini Avile i Madrida tehnički stabilizovani, ali
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