Motociklista teško povređen u Belom potoku: posle sudara prevezen u Urgentni centar

Muškarac star 37 godina teško je povređen kada je kao motociklista oboren u Belom potoku, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Nesreća se dogodila kod policijske stanice u tom naselju, u 20.38, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar. U još tri udesa koja su se dogodila u toku noći, lakše su povređene još tri osobe. Ekipe Hitne pomoći u noćnoj smeni su obavile 133 intervencije od kojih su 25 bile na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali stariji pacijenti od 80 i 90 godina, i to zbog toplotnog talasa.