Peru pogodila dva jaka zemljotresa: za sada nema izveštaja o povređenima i šteti

Dva zemljotresa, oba jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, pogodila su danas Peru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Zemljotresi su pogodili centralni deo zemlje, a epicentar je bio na dubini od 154 kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i tresle su se zgrade.