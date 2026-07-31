Peru pogodila dva jaka zemljotresa: za sada nema izveštaja o povređenima i šteti

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Peru pogodila dva jaka zemljotresa: za sada nema izveštaja o povređenima i šteti
Dva zemljotresa, oba jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, pogodila su danas Peru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Zemljotresi su pogodili centralni deo zemlje, a epicentar je bio na dubini od 154 kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio intenzivno i tresle su se zgrade.
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