Srpski helikopteri gase požare u Španiji: Posada "Super Pume" svakodnevno u zahtevnim akcijama

Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavljaju angažovanje u Španiji, gde zajedno sa tamošnjim službama učestvuju u gašenju velikih šumskih požara.

Srpska posada helikoptera Airbus H215 Super Puma svakodnevno izvršava zadatke gašenja požara iz vazduha u izuzetno zahtevnim uslovima, u koordinaciji sa španskim vazduhoplovima i zemaljskim snagama, navodi se u saopštenju MUP-a. Reč je o složenim vazdušnim operacijama koje zahtevaju vrhunsku obučenost, preciznu koordinaciju i brzo reagovanje kako bi se požari stavili pod kontrolu i zaštitili životi ljudi, imovina i prirodna dobra. Rame uz rame sa evropskim