Srpski helikopteri gase požare u Španiji: Posada "Super Pume" svakodnevno u zahtevnim akcijama

Euronews pre 0 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Srpski helikopteri gase požare u Španiji: Posada "Super Pume" svakodnevno u zahtevnim akcijama

Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije nastavljaju angažovanje u Španiji, gde zajedno sa tamošnjim službama učestvuju u gašenju velikih šumskih požara.

Srpska posada helikoptera Airbus H215 Super Puma svakodnevno izvršava zadatke gašenja požara iz vazduha u izuzetno zahtevnim uslovima, u koordinaciji sa španskim vazduhoplovima i zemaljskim snagama, navodi se u saopštenju MUP-a. Reč je o složenim vazdušnim operacijama koje zahtevaju vrhunsku obučenost, preciznu koordinaciju i brzo reagovanje kako bi se požari stavili pod kontrolu i zaštitili životi ljudi, imovina i prirodna dobra. Rame uz rame sa evropskim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srpski vatrogasci priskaču u pomoć Francuzima: MUP na prvoj liniji borbe protiv požara koji prže Evropu

Srpski vatrogasci priskaču u pomoć Francuzima: MUP na prvoj liniji borbe protiv požara koji prže Evropu

Mondo pre 20 minuta
Ministar unutrašnjih poslova ispratio srpske vatrogasce-spasioce koji će gasiti požare u Francuskoj

Ministar unutrašnjih poslova ispratio srpske vatrogasce-spasioce koji će gasiti požare u Francuskoj

RTV pre 1 sat
Vatrogasci-spasioci iz Srbije s 15 vozila krenuli ka Francuskoj da pomognu gašenje požara

Vatrogasci-spasioci iz Srbije s 15 vozila krenuli ka Francuskoj da pomognu gašenje požara

Nedeljnik pre 1 sat
Kragujevački vatrogasci-spasioci gase požare u Francuskoj

Kragujevački vatrogasci-spasioci gase požare u Francuskoj

RTK pre 45 minuta
Vatrogasci-spasioci iz Srbije s 15 vozila krenuli ka Francuskoj da pomognu gašenje požara

Vatrogasci-spasioci iz Srbije s 15 vozila krenuli ka Francuskoj da pomognu gašenje požara

Radio sto plus pre 1 sat
Dačić ispratio srpske vatrogasce-spasioce koji će gasiti požare u Francuskoj

Dačić ispratio srpske vatrogasce-spasioce koji će gasiti požare u Francuskoj

Euronews pre 40 minuta
Dačić: Jačamo dobrovoljna vatrogasna društva i Sektor za vanredne situacije

Dačić: Jačamo dobrovoljna vatrogasna društva i Sektor za vanredne situacije

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPAirbushelikopterpožarŠpanija

Društvo, najnovije vesti »

Sud doneo odluku o vraćanju profesorke Rime Grujić u novosadsku Jovinu gimnaziju nakon suspenzije

Sud doneo odluku o vraćanju profesorke Rime Grujić u novosadsku Jovinu gimnaziju nakon suspenzije

Danas pre 10 minuta
Ministarstvo informisanja, opštine i gradovi ne opterećuju se zakonom kada treba dati milione ljubimcima

Ministarstvo informisanja, opštine i gradovi ne opterećuju se zakonom kada treba dati milione ljubimcima

Cenzolovka pre 30 minuta
Dan uživo: Čekanje izbora, borba za plate i priča o milijardi

Dan uživo: Čekanje izbora, borba za plate i priča o milijardi

N1 Info pre 0 minuta
Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 5 minuta
Suspendovana profesorka Grujić mora da se vrati na posao u Jovinu gimnaziju - odlučio sud

Suspendovana profesorka Grujić mora da se vrati na posao u Jovinu gimnaziju - odlučio sud

N1 Info pre 25 minuta