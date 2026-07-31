Pojačan saobraćaj zbog smene turista – vozačima se savetuje dodatni oprez

Saobraćaj na putevima u Srbiji ovog jutra odvija se bez većih zastoja, ali se tokom dana očekuje pojačan intenzitet vozila, pre svega na autoputevima, glavnim saobraćajnicama i pravcima ka turističkim centrima i graničnim prelazima, zbog smene turista.

Visoke temperature dodatno otežavaju uslove za vožnju, pa se vozačima preporučuje da prave češće pauze, unose dovoljno tečnosti i pre polaska provere tehničku ispravnost vozila, naročito rashladni sistem i stanje pneumatika. Na pojedinim deonicama širom Srbije i dalje su u toku radovi, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja. Zbog toga je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu i poštovati privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnom prelazu Sremska Rača