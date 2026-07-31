Ponovo poskupeli i dizel i benzin: Objavljene cene goriva koje će važiti do 7. avgusta

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Izvor: Danas.rs
Ponovo poskupeli i dizel i benzin: Objavljene cene goriva koje će važiti do 7. avgusta

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 7. avgusta.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 7. avgusta u isto vreme koštaće maksimalno 226 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 202 dinara za litar. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 224 dinara po litru, a benzina 200 dinara po litru. Ovo znači da su i dizel i benzin poskupeli za po dva dinara. Zbog ponovnog rasta cene nafte, nakon obnovljenih sukoba na Bliskom istoku, Vlada Srbije donela je odluku o smanjenju akcize na gorivo, za ukupno
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