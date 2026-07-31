"Vlast nije uplašena jer i dalje kontroliše sistemske mehanizme"

Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenio je da vlast u Srbiji, uprkos tome što je veći deo društva protiv nje, nije uplašena jer zna da i dalje kontroliše sistemske mehanizme koji joj omogućavaju da nameće svoju volju i "brutalno namesti izbore". "Režim sada pokušava da se dogovori sa Briselom i Vašingtonom kako bi im platio neki novi geopolitički i ekonomski reket u cilju dobijanja zelenog svetla za veliku izbornu prevaru. Naravno (predsednik Aleksandar)