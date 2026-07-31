Loše vesti po Zvezdu: Hapoel dobija veliko pojačanje pred duel sa ‘crveno-belima’!

Hot sport pre 1 sat
Loše vesti po Zvezdu: Hapoel dobija veliko pojačanje pred duel sa ‘crveno-belima’!

Crvena zvezda bi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona mogla da dočeka znatno jači Hapoel Ber Ševu nego što se očekivalo.

Izraelski tim dobio je važne vesti pred dvomeč sa crveno-belima, pošto se očekuje da se Džibril Diop vrati u tim i bude spreman za duele protiv srpskog prvaka. Senegalski defanzivac jedan je od najvažnijih igrača Hapoela Ber Ševe i fudbaler bez kojeg je odbrana izraelskog kluba znatno slabija. Tokom prethodne sezone bio je jedan od standardnih članova ekipe koja je osvojila titulu šampiona Izraela, a i u aktuelnim kvalifikacijama za Ligu šampiona već je imao ulogu
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Partizan saznao svoj put do Lige konferencije

Partizan saznao svoj put do Lige konferencije

Sputnik pre 1 sat
Gol koji će se pamtiti duže od utakmice

Gol koji će se pamtiti duže od utakmice

Sputnik pre 2 sata
Dobre vesti za Partizan - lakši put ka Ligi konferencije

Dobre vesti za Partizan - lakši put ka Ligi konferencije

B92 pre 2 sata
Partizan juri veliki novac: Evo koliko novca Evropa može da donese crno-belima!

Partizan juri veliki novac: Evo koliko novca Evropa može da donese crno-belima!

Hot sport pre 3 sata
Duhovi sa Marakane pratili Dinamo u jednom od najtežih poraza u istoriji kluba! Pobedili 3:0, pa imali 1:1 na poluvremenu…

Duhovi sa Marakane pratili Dinamo u jednom od najtežih poraza u istoriji kluba! Pobedili 3:0, pa imali 1:1 na poluvremenu revanša, a onda...

Kurir pre 3 sata
Ako izbace Kazahstance! Ovo su rivali Partizana u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija

Ako izbace Kazahstance! Ovo su rivali Partizana u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija

Večernje novosti pre 3 sata
Zvezda je „nagazna mina” za sve

Zvezda je „nagazna mina” za sve

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaIzrael

Sport, najnovije vesti »

Tektonski poremećaji u fudbalu: Da li pretnje bojkotom Mundijala znače kraj Infantinove ere

Tektonski poremećaji u fudbalu: Da li pretnje bojkotom Mundijala znače kraj Infantinove ere

BBC News pre 24 minuta
'Ne prodajemo fudbal': Odgovor FIFA-e na najavu UEFA da će bojkotovati Svetsko prvenstvo

'Ne prodajemo fudbal': Odgovor FIFA-e na najavu UEFA da će bojkotovati Svetsko prvenstvo

BBC News pre 34 minuta
Veslanje: Dve srpske posade u polufinalu prvenstva Evrope

Veslanje: Dve srpske posade u polufinalu prvenstva Evrope

Danas pre 9 minuta
I Azija protiv Infantinove prodaje Mundijala: Bez njih, Fifa ne može da progura svoj plan

I Azija protiv Infantinove prodaje Mundijala: Bez njih, Fifa ne može da progura svoj plan

RTV pre 9 minuta
Skandal na UFC merenju: Albanac pokazao dvoglavog orla u sred Beogradu!

Skandal na UFC merenju: Albanac pokazao dvoglavog orla u sred Beogradu!

Hot sport pre 4 minuta