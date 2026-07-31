Loše vesti po Zvezdu: Hapoel dobija veliko pojačanje pred duel sa ‘crveno-belima’!

Crvena zvezda bi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona mogla da dočeka znatno jači Hapoel Ber Ševu nego što se očekivalo.

Izraelski tim dobio je važne vesti pred dvomeč sa crveno-belima, pošto se očekuje da se Džibril Diop vrati u tim i bude spreman za duele protiv srpskog prvaka. Senegalski defanzivac jedan je od najvažnijih igrača Hapoela Ber Ševe i fudbaler bez kojeg je odbrana izraelskog kluba znatno slabija. Tokom prethodne sezone bio je jedan od standardnih članova ekipe koja je osvojila titulu šampiona Izraela, a i u aktuelnim kvalifikacijama za Ligu šampiona već je imao ulogu