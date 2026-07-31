„Mrtav čovek koji hoda“: Infantinu se ljulja fotelja, pojavile se tvrdnje o puču unutar FIFA!

Predsednik FIFA ostaje bez važnih saveznika, dok su Evropa, Severna Amerika i Azija ustale protiv njegovog kontroverznog projekta.

Đani Infantino je živ, ali je u političkom smislu označen kao „mrtav čovek koji hoda“. Tako je trenutni položaj predsednika FIFA opisao poznati istraživački novinar Romen Molina, koji tvrdi da je unutar Svetske fudbalske federacije počela borba za vlast i da se nekada nedodirljivom prvom čoveku organizacije ozbiljno ljulja fotelja. Prema Molininim navodima, generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrem distancirao se od Infantina, dok se unutar organizacije navodno