Toplotni talas povećava opasnost od požara: Apel građanima da čuvaju šume

Zbog najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa i ekstremnih uslova za izbijanje požara, „Srbijašume“ apeluju na građane da budu maksimalno oprezni.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana očekuju se veoma visoke temperature, pa i najmanja nepažnja može izazvati požare sa ozbiljnim posledicama po šume, biljni i životinjski svet, imovinu i ljudske živote. Građanima se savetuje da ne pale vatru na mestima koja za to nisu predviđena, da ne spaljuju strnjiku, travu i biljni otpad, kao i da u prirodi ne ostavljaju opuške i drugi lako zapaljiv otpad. Nakon boravka na otvorenom potrebno