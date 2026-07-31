Lavina na Broad Peaku: Potraga za 10 nestalih alpinista i dalje traje

Spasioci pretražuju nepristupačan teren u nadi da će pronaći preživele, dok su vremenski uslovi izuzetno nepovoljni.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za deset alpinista koji su nestali nakon što ih je na planini Broad Peak u severnom Pakistanu zahvatila lavina. Akcija se odvija u veoma teškim uslovima, zbog čega je pristup području otežan. Tokom dosadašnje potrage pronađena su tela četiri osobe, ali njihov identitet još nije zvanično potvrđen. U akciji učestvuju spasilački timovi uz podršku helikoptera, dok se pretraga nepristupačnog planinskog terena nastavlja. Nesreća se