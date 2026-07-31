Velika policijska akcija u Novom Pazaru: Oduzeta 52 automobila, uhapšeno pet osoba

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sproveli su akciju na području Novog Pazara, u kojoj je uhapšeno pet osoba zbog sumnje da su izvršile krivično delo nedozvoljena trgovina.

Uhapšeni su A. H. (1980), DŽ. B. (1982), S. Š. (1969), I. R. (1986) i A. H., svi iz Novog Pazara. Tokom kontrole šest auto-placeva policija je privremeno oduzela 52 putnička vozila, kao i prateću dokumentaciju, za koje se sumnja da su bili predmet nezakonite trgovine. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu radi daljeg postupka.