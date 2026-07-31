Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, povređen motociklista

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, povređen motociklista

Muškarac (37) teško je povređen kada je kao motociklista oboren noćas u Belom potoku nakon čega je prevezen u crvenu zonu Urgentnog centra, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

foto: Aristea Stakić Tokom noćne smene dogodile su se još tri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno troje ljudi. Lekarske ekipe su izlazile na teren ukupno 132 puta, a od toga je 25 intervencija bilo na javnim mestima. Tu službu su najčešće pozivali stariji građani koji su osećali tegobe zbog vremenskih prilika.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Muškarac teško povređen u udesu u Belom potoku

Hitna pomoć: Muškarac teško povređen u udesu u Belom potoku

NIN pre 1 sat
Na pešačkom prelazu oboren stariji muškarac (83): Prevezen u bolnicu

Na pešačkom prelazu oboren stariji muškarac (83): Prevezen u bolnicu

Rešetka pre 1 sat
Teško povređen motociklista u Belom Potoku, još tri osobe zadobile povrede u udesima tokom noći u Beogradu

Teško povređen motociklista u Belom Potoku, još tri osobe zadobile povrede u udesima tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, povređen motociklista

Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, povređen motociklista

Danas pre 2 sata
Na Carini povređen pešak

Na Carini povređen pešak

Prokuplje press pre 2 sata
Hitna pomoć: Motociklista teško povređen u udesu u Belom potoku

Hitna pomoć: Motociklista teško povređen u udesu u Belom potoku

Newsmax Balkans pre 2 sata
Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, teško povređen motociklista

Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, teško povređen motociklista

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Beli Potok

Beograd, najnovije vesti »

Zvezdara danas bez vode do 20 sati: Pogledajte koje ulice su obuhvaćene

Zvezdara danas bez vode do 20 sati: Pogledajte koje ulice su obuhvaćene

B92 pre 30 minuta
Hitna pomoć: Muškarac teško povređen u udesu u Belom potoku

Hitna pomoć: Muškarac teško povređen u udesu u Belom potoku

NIN pre 1 sat
Na pešačkom prelazu oboren stariji muškarac (83): Prevezen u bolnicu

Na pešačkom prelazu oboren stariji muškarac (83): Prevezen u bolnicu

Rešetka pre 1 sat
Od toplane do nove pruge - ubrzana izgradnja kompleksa EXPO 2027

Od toplane do nove pruge - ubrzana izgradnja kompleksa EXPO 2027

B92 pre 1 sat
Beograd se sprema za svet: Kompleks EXPO 2027 dobija završne obrise

Beograd se sprema za svet: Kompleks EXPO 2027 dobija završne obrise

B92 pre 1 sat