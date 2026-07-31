Hitna pomoć: Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu, povređen motociklista

Muškarac (37) teško je povređen kada je kao motociklista oboren noćas u Belom potoku nakon čega je prevezen u crvenu zonu Urgentnog centra, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

foto: Aristea Stakić Tokom noćne smene dogodile su se još tri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno troje ljudi. Lekarske ekipe su izlazile na teren ukupno 132 puta, a od toga je 25 intervencija bilo na javnim mestima. Tu službu su najčešće pozivali stariji građani koji su osećali tegobe zbog vremenskih prilika.