Macut: Situacija u energetskom sektoru Srbiji je pod kontrolom, građani da koriste struju racionalno

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut poručio je danas građanima Srbije da je situacija u našem energetskom sistemu pod kontrolom, ali je naglasio da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajan toplotni talas, i uputio je apel građanima da električnu energiju koriste racionalno.

Foto: Srđan Ilić Naša zemlja, kako je naveo, u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a nadležne institucije, Elektroprivreda Srbije, Elektromreža Srbije i resorno ministarstvo, svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije. Istovremeno, premijer je naglasio da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski