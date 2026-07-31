Meteorolog: Vrhunac toplotnog talasa od 5. do 8. avgusta, zabrinjavajuće što mu se kraj ne nazire

Meteorolog Slobodan Sovilj izjavio je danas da vrhunac toplotnog talasa može da se očekuje od 5. do 8. avgusta, ali da je zabrinjavajuće to što se njegov kraj još ne nazire.

Tolo vreme, ilustracija, foto: Immo Wegmann/Unsplash Sovilj je rekao da će ovaj toplotni talas, u odnosu na onaj s kraja juna, trajati najmanje dvostruko duže, jer se još ne može pouzdano proceniti kada će se završiti. "Dnevne temperature su danas u većini mesta 37, 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni i te vrednosti možemo očekivati i narednih pet dana. Od srede naredne sedmice toplotni talas će dodatno jačati, sa temperaturama oko 40 stepeni, možda i koji stepen