MUP: Uhapšene četiri osobe zbog nelegalne trgovine automobilima, zaplenjena 52 vozila

Insajder pre 2 sata  |  Beta
MUP: Uhapšene četiri osobe zbog nelegalne trgovine automobilima, zaplenjena 52 vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su četiri osobe iz Novog Pazara zbog sumnje da su trgovale vozilima iako za to nisu imale potrebne dozvole, saopšteno je danas.

Foto: Srđan Ilić Policija je privremeno oduzela 52 putnička vozila na šest auto-placeva u tom gradu i prateću dokumentaciju. A. H. (46), DŽ. B. (44), S. Š. (57) i I. R. (40) su osumnjičeni da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina i biće saslušani u novopazarskom Osnovnom javnom tužilaštvu.
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