Novi bilans zemljotresa u Japanu: Poginule 34 osobe, spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine

Broj nastradalih u snažnom zemljotresu u Japanu porastao je na 34, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima.

Posledice snažnog zemljotresa u Japanu, foto: Tanjug/Koji Harada/Kyodo News via AP Zvaničnici su saopštili da je povređeno više od 80 osoba, od kojih pet teško. Zemljotres magnitude 7,1 u utorak je pogodio područje Kumamoto na japanskom ostrvu Kjušu. Potres je izazvao eksploziju u tržnom centru, srušio dimnjak jedne fabrike i sravnio sa zemljom brojne kuće. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine i lokaciju srušenog tržnog centra u gradu Kašima.U trenutku kada je