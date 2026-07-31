Odbor za mir: Hamas prihvatio plan za razoružanje, uslediće fazno povlačenje Izraela

Odbor za mir saopštio je danas da je Hamas prvi put zvanično prihvatio akcioni plan za odustajanje od svog naoružanja, čime je otvoren put za sprovođenje primirja u Gazi i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa.

Pojas Gaze, foto: Tanjug/AP Photo/Jehad Alshrafi U saopštenju Odbora, koji funkcioniše pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, navedeno je da je Hamas pristao na plan prema kojem će nakon procesa razoružanja uslediti izraelsko povlačenje iz Gaze, preneo je Tajms of Izrael. Odbor za mir je ocenio da bi sprovođenje sporazuma donelo korist stanovnicima Gaze, ali i veću bezbednost građanima Izraela. Kako je saopšteno, fokus je sada usmeren na realizaciju