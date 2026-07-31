Dnevni horoskop za 31. jul: Slobodne Bikove čeka novo poznanstvo, a Device rešavaju nesuglasice s partnerom

Dnevni horoskop za 31. jul donosi talas sveže energije i naglašene intuicije koji mnogim znakovima otvara vrata za važne pomake na poslovnom i emotivnom planu.

Povoljni aspekti za saradnju sa inostranim firmama i poslovna putovanja. Radite na usavršavanju svojih veština. Nestabilan dan u odnosu s partnerom jer ste oboje razdražljivi i impulsivniji nego inače. Variranje pritiska. Vaše polje finansija ukazuje na povećani obim posla i dobar period za novac. Slobodne Bikove očekuje novo poznanstvo, i to s veoma privlačnom osobom koju upoznaju preko posla. Osetljivost grla. Izbegavajte hladna, a naročito gazirana pića.