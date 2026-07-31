Dva snažna zemljotresa pogodila Peru! Tresle se zgrade, nadležne ekipe na terenu, čeka se izveštaj o žrtvama

Kurir pre 51 minuta
Dva snažna zemljotresa pogodila Peru! Tresle se zgrade, nadležne ekipe na terenu, čeka se izveštaj o žrtvama

Dva zemljotresa jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodila su danas centralni deo Perua, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar ( EMSC).

Prema podacima EMSC-a, oba potresa registrovana su u centralnom delu zemlje, a epicentar je bio na dubini od 154 kilometra. Za sada nema izveštaja o povređenima niti o pričinjenoj materijalnoj šteti. Svedoci su na sajtu EMSC naveli da se podrhtavanje tla snažno osetilo u pogođenom području i da su se tokom zemljotresa tresle zgrade. Nadležne službe prate situaciju, dok za sada nema informacija o eventualnim novim posledicama dva zemljotresa. Kurir.rs
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