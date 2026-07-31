Groznica Zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji: Dva pacijenta u kritičnom stanju

Direktor Univerzitetske klinike za infektivne bolesti u Skoplju Fadil Cana izjavio je da su dva pacijenta sa groznicom Zapadnog Nila u kritičnom stanju.

On je, kako je prenela Televizija Telma, rekao da se ta dva pacijenta, starosti 76 i 66 godina, nalaze na mehaničkoj ventilaciji na odeljenju intenzivne nege te klinike. Cana je rekao da je hospitolizovano ukupno sedam pacijenata sa groznicom Zapadnog Nila i da se za još tri pacijenta, koji su primljeni sa dijagnozom akutnog oboljenja mozga i moždane ovojnice, tokom dana čekaju laboratorijski rezultati Instituta za javno zdravlje. "Sedam je potvrđeno, a kod troje