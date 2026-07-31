Izbili protesti, policija ih razbijala suzavcima i palicama: U Indiji podnete prijave protiv 13 ljudi zbog curenja ispitnih pitanja za medicinske fakultete

Kurir pre 33 minuta  |  Beta
Izbili protesti, policija ih razbijala suzavcima i palicama: U Indiji podnete prijave protiv 13 ljudi zbog curenja ispitnih…

Centralni istražni biro Indije podneo je prijave protiv 13 osoba u vezi sa curenjem ispitnih pitanja za nacionalni prijemni ispit za medicinske fakultete, nekoliko dana nakon što su protesti mladih zbog tog skandala primorali ministra prosvete da podnese ostavku.

Među optuženima su tri stručnjaka iz savezne Nacionalne agencije za testiranje, nekoliko posrednika koji su nabavili i distribuirali procurela pitanja, kao i dve osobe povezane sa centrima za pripremu ispita koje su do njih došle, saopštila je savezna policijska agencija CBI i dodala da su svi oni u pritvoru, prenosi agencija Rojters (Reuters). "Centralni istražni biro je podneo optužnicu protiv 13 uhapšenih i optuženih lica za krivična dela zločinačkog
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Izbili protesti, policija ih razbijala suzavcima i palicama: U Indiji podnete prijave protiv 13 ljudi zbog curenja ispitnih…

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