Rumunija proglasila vanrednu energetsku situaciju: Dunav presušuje, nuklearna elektrana ostaje bez vode

Rumunija je proglasila energetsku vanrednu situaciju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava koji ugrožava rad ključnih energetskih postrojenja.

Vlasti razmatraju preusmeravanje toka rukavca Bala kako bi obezbedile dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda, dok hidrolozi upozoravaju da će se suša nastaviti i tokom avgusta. "Proglasili smo nacionalnu vanrednu situaciju na nivou cele zemlje za period avgusta", izjavio je premijer Vlade Rumunije Ilije Boložan. Ova mera dolazi u trenutku kada se Rumunija nalazi na ivici energetske krize. Zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije