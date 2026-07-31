Srpski biser koji je oduševio investitore! U netaknutoj prirodi niče kompleks luksuznih vila, stiže nova oaza za odmor sa solarnim elektranama (foto)

Kurir pre 41 minuta  |  RINA
Srpski biser koji je oduševio investitore! U netaknutoj prirodi niče kompleks luksuznih vila, stiže nova oaza za odmor sa…

Pioinir seoskog turizma u Srbiji svakako je opština Kosjerić, sa svojom nestvarnom i netaknutom prirodom idealnom za duhovni i fizički mir, kao i za beg od gradske vreve.

Jedno od najlepših sela na teritoriji ove opštine svakako su Mušići, smešteni na oko 600 metara nadmorske visine i okruženi planinskim masivima Povlena i Divčibara. Ovo selo broji samo nekoliko stotina stanovnika i pojedini su prepoznali turistički potencijal ovog mesta i svoja vrata su otvorili za posetioce. Ipak, veliku šansu za razvoj turizma prepoznali su i investitori, pa će tako Mušići u skorijoj budućnosti dobiti savremen kompleks. Planirano je da budući
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Srpski biser koji je oduševio investitore! U netaknutoj prirodi niče kompleks luksuznih vila, stiže nova oaza za odmor sa…

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