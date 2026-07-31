Šta radi Šakira tik pred izlazak na scenu: Mnogi zamišljaju opšti haos, a realnost je skroz drugačija (video)

Kada pomislimo na velike svetske zvezde pred izlazak na scenu, obično zamišljamo nervozu, užurbanost, poslednje pripreme i potpuni haos iza kulisa.

Ipak, jedan video sa Šakirom pokazao je da kod nje sve može da izgleda potpuno drugačije. Na snimku se vidi kako se pevačica sprema za izlazak na binu, dok joj u pripremama pomažu članovi njenog tima. Dok joj asistent i asistentkinja pomažu oko poslednjih detalja, Šakira se šminka, sređuje i deluje potpuno opušteno. Nema panike, nervoze ni drame, sve izgleda kao da je u pitanju sasvim obična priprema za izlazak. Pevačica razgovara, uživa u trenutku i bez velike