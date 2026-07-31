Upoznavanje sa tehnološkim dostignućima: Delegacija Srbije u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji

Kurir pre 1 sat
Upoznavanje sa tehnološkim dostignućima: Delegacija Srbije u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji

Delegacija Republike Srbije bila je u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji u okviru programa deljenja znanja ("Knowledge Sharing Program with Serbia").

Član delegacije Republike Srbije bila je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov. Srpska delegacija posetila je kompanije "Tmoney“ i "SOS LAB“, koji su jedni od lidera u oblastima pametne mobilnosti, digitalnih platformi i naprednih tehnologija. Ove kompanije su predstavile svoja napredna rešenja za inteligentno upravljanje javnim prevozom, digitalna plaćanja, pametno parkiranje, kao i primenu veštačke inteligencije u razvoju
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