Veliki uspeh opštine Trstenik u digitalizaciji: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije

Opština Trstenik nastavlja da potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne transformacije u Srbiji.

Prema preliminarnim rezultatima istraživanja Lokalnog indeksa eUprave (LEI), Trstenik se nalazi među prve četiri lokalne samouprave u Republici Srbiji, što predstavlja veliko priznanje za dosadašnji rad na modernizaciji lokalne uprave i unapređenju usluga namenjenih građanima i privredi. Na sastanku Saveza za eUpravu, održanom u organizaciji NALED-a, istaknuto je da lokalne samouprave ulaze u novu fazu digitalne transformacije, u kojoj će fokus biti na