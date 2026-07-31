Veliki uspeh opštine Trstenik u digitalizaciji: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije

Kurir pre 10 minuta
Veliki uspeh opštine Trstenik u digitalizaciji: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije

Opština Trstenik nastavlja da potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne transformacije u Srbiji.

Prema preliminarnim rezultatima istraživanja Lokalnog indeksa eUprave (LEI), Trstenik se nalazi među prve četiri lokalne samouprave u Republici Srbiji, što predstavlja veliko priznanje za dosadašnji rad na modernizaciji lokalne uprave i unapređenju usluga namenjenih građanima i privredi. Na sastanku Saveza za eUpravu, održanom u organizaciji NALED-a, istaknuto je da lokalne samouprave ulaze u novu fazu digitalne transformacije, u kojoj će fokus biti na
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Veliki uspeh opštine Trstenik u digitalizaciji: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije

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