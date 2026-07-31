Vozači, ovo su nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin u narednih 7 dana

Vozače u Srbiji od danas očekuju nove cene po kojima će kupovati gorivo u narednih sedam dana.

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 226 dinara za litar, a benzina 202 dinara. Ako uporedimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i evrodizel poskupeli su za po 2 dinara. Ove cene naftnih derivata važiće do petka, 7. avgusta 2026. godine. Podsećamo, Vlada Srbije još jednom je produžila Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 9. avgusta, dok kad će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin