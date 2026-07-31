Zbog mita uhapšen u Preševu, priveden tužiocu u Nišu

Medijska kutija pre 1 sat  |  m.k.
Zbog mita uhapšen u Preševu, priveden tužiocu u Nišu
Policija je uhapsila M.Ć. (70), iz okoline Preševa, osumnjičenog da je pokušao da podmiti službenike kako bi brže dobio potvrdu o prebivalištu. -Sumnjiči se da je službenom licu Upravnih poslova, Policijske stanice Preševo koje obavlja poslove na izdavanju potvrda o prijavi prebivališta, uz podnetu dokumentaciju stavio novac sa namerom da službenik ubrza postupak rešavanja predmeta i izdavanje navedene potvrde- saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uz
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