Zbog mita uhapšen u Preševu, priveden tužiocu u Nišu

Policija je uhapsila M.Ć. (70), iz okoline Preševa, osumnjičenog da je pokušao da podmiti službenike kako bi brže dobio potvrdu o prebivalištu. -Sumnjiči se da je službenom licu Upravnih poslova, Policijske stanice Preševo koje obavlja poslove na izdavanju potvrda o prijavi prebivališta, uz podnetu dokumentaciju stavio novac sa namerom da službenik ubrza postupak rešavanja predmeta i izdavanje navedene potvrde- saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uz