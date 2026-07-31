Ovo su najposećenije destinacije u Srbiji u prvoj polovini 2026. godine

Najposećniji gradovi u Srbiji u prvoj polovini godine bili su Beograd sa 693.030 posetilaca i Novi Sad sa 108.021.

Najposećeniji planinski centar je Zlatibor sa 228.161 gostom i Kopaonik sa 96.642. Među banjama po broju gostiju prednjače Vrnjačka Banja sa 99.367 turista i banja Vrdnik sa 54.165. Srbiju je u prvoj polovini godine posetilo 2.115.148 turista, što je za 6,6 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Grad Niš posetilo je u prvoj polovini ove godine 71.764 turista, a Nišku Banju svega 2.005, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Uprkos malom broju